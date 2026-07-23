Бурмистрова стала чемпионкой России в толкании ядра

Екатерина Бурмистрова стала чемпионкой России — 2026 в толкании ядра
Российская легкоатлетка Екатерина Бурмистрова завоевала золотую медаль чемпионата России – 2026 в толкании ядра. В своей лучшей попытке Бурмистрова показала результат 16,62 м.
Серебряным призёром стала Снежана Трофимец, которая вырвала медаль в последней попытке, отправив снаряд на 16,58 м. Замкнула тройку призёров Ольга Батырева с результатом 16,37.
Чемпионат России – 2026 по лёгкой атлетике проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Толкание ядра, женщины:
1. Екатерина Бурмистрова (Санкт-Петербург) – 16,62.
2. Снежана Трофимец (Москва) – 16,58.
3. Ольга Батырева (Москва) – 16,37.
4. Дарья Шинкевич (Хабаровский край) – 16,22.
5. Наталья Тронева (Краснодарский край) – 15,88.
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