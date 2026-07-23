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Полина Кнороз: «Только один человек – Себастьян Коу – стоит на пути возвращения россиян. Он отказывается действовать по справедливости»

Sports.ru

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз высказалась о причинах недопуска легкоатлетов из РФ на международные старты.

Полина Кнороз: только один человек стоит на пути возвращения россиян
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Спортсмены отстранены от турниров под эгидой World Athletics c 2022 года.

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«Только один человек – Себастьян Коу – стоит на пути возвращения российских спортсменов, несмотря на все решения МОК о недопустимости дискриминации в спорте. Каждый день мы слышим новости, как россиян допускают в самых разных видах спорта, в том числе с флагом. И только господин Коу единолично идет вразрез со всеми и идет в отказ действовать по справедливости. Я посвятила этому виду спорта много лет, пришла в него маленькой девочкой. Прошло 15 лет, и мы находимся в той же ситуации недопуска. Я уже не хочу лишний раз себя обнадеживать. Если мы в итоге поедем на Олимпиаду и международные соревнования, это будет триумф всей легкой атлетики в России. Мы будем счастливы», – сказала Кнороз.
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