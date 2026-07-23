На ЧР-2026 по легкой атлетике в Екатеринбурге разыграли первые медали

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России - 2026 по легкой атлетике.

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Первой чемпионкой стала Виолетта Игнатьева, показавшая в лучшей попытке результат 59,40 м. На пьедестале также Елена Панова (58,78 м) и Анастасия Мартынова (57,13 м). В толкании ядра у женщин победу одержала Екатерина Бурмистрова (16,62 метра). Второй стала Снежана Трофимец (16,58), тройку замкнула Ольга Батырева (16,37).

В беге на 5000 метров статус лидеров подтвердили Владимир Никитин (13 минут 39,74 секунды) и Светлана Аплачкина (15.43,75). В мужском забеге призерами стали Евгений Рыбаков (13.51,17) и Сергей Шаров (13.51,52). У женщин - Дарья Шабунина (15.52,83) и Анна Минуллина (15.53,91).

Спринт начался со стометровки. Лучший результат у 18-летнего Николая Грудковского (10,16), следом расположились Алексей Завалий (10,31) и Андрей Сапожников (10,33). У женщин чемпионкой стала Юлия Караваева (11,27), Виктория Максимова (11,37) и Дарья Осипова (11,48) - с медалями.

В секторе для прыжков с шестом победу одержал Дмитрий Качанов (5,70 метра). Второе место занял Михаил Шмыков (5,65 метра с первой попытки), третье - Тимур Моргунов (5,65 метра с третьей попытки). Причем для 29-летнего Тимура это первый старт за полтора года, которые ушли на восстановление после сложной травмы - перелома крыла подвздошной кости таза.