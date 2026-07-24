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«Секундами я довольна. Я не ждала чего‑то сверхъестественного» — легкоатлетка Караваева о победе на чемпионате России

Матч ТВ

Российская легкоатлетка Юлия Караваева в эфире «Матч ТВ» заявила, что осталась довольна своим выступлением на чемпионате России в Екатеринбурге.

Легкоатлетка Караваева прокомментировала свою победу на чемпионате России
© РИА Новости

Караваева одержала победу на дистанции 100 метров с результатом 11,27 секунды.

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— Секундами я довольна. Я не ждала чего‑то сверхъестественного, было тяжело. Поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать, — сказала Караваева в эфире «Матч ТВ».

Прямые трансляции из Екатеринбурга смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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