Легкоатлетка Караваева прокомментировала свою победу на чемпионате России

«Секундами я довольна. Я не ждала чего‑то сверхъестественного» — легкоатлетка Караваева о победе на чемпионате России
Российская легкоатлетка Юлия Караваева в эфире «Матч ТВ» заявила, что осталась довольна своим выступлением на чемпионате России в Екатеринбурге.
Караваева одержала победу на дистанции 100 метров с результатом 11,27 секунды.
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— Секундами я довольна. Я не ждала чего‑то сверхъестественного, было тяжело. Поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать, — сказала Караваева в эфире «Матч ТВ».
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