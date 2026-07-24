Легкоатлетка Караваева прокомментировала свою победу на чемпионате России

Российская легкоатлетка Юлия Караваева в эфире «Матч ТВ» заявила, что осталась довольна своим выступлением на чемпионате России в Екатеринбурге.

Караваева одержала победу на дистанции 100 метров с результатом 11,27 секунды.

— Секундами я довольна. Я не ждала чего‑то сверхъестественного, было тяжело. Поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать, — сказала Караваева в эфире «Матч ТВ».

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