Бегуну запретили выйти на старт в майке с пончиками

Бронзовому призеру чемпионата России в беге на 5 000 м Сергею Шарову снова не разрешили выйти на дорожку в традиционной для него майке розового цвета с нарисованными на ней пончиками и надписью "нелегкая атлетика". Об этом ТАСС сообщил спортсмен.

На чемпионате России в Екатеринбурге Шаров пробежал 5 000 м за 13 минут 51,52 секунды, установив личное достижение на этой дистанции.

"У меня все сложилось хорошо, хотя погода была жаркая, - рассказал Шаров. - Удалось сделать то, что было задумано. Что касается майки, то привычную для меня розовую меня опять попросили не надевать из-за надписи "нелегкая атлетика".

По словам бегуна, эту надпись считают рекламной.

На зимнем чемпионате России, который проходил в конце февраля - начале марта в Южно-Сахалинске, Шаров бежал две дистанции. 3 000 м он бежал в привычной для себя розовой майке, а на дистанцию вдвое короче Шарову пришлось надеть другую после предупреждения одного из судей.

В начале июля Шаров принимал участие в 10-километровом забеге в рамках марафона "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, где занял второе место. На старт дистанции он вышел в привычной для себя майке с пончиками.