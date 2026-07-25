Чемпионат РФ по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановили из-за атаки БПЛА
Чемпионат России по легкой атлетике, который проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге, приостановили в связи с угрозой атаки БПЛА.
Об этом в субботу, 25 июля, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
— Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно, — говорится в сообщении.
В этот же день в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ объявили, что в Екатеринбурге временно приостановили работу логистического объекта интернет-магазина Wildberries.
Склад не получил повреждения после падения украинского дрона в городе. В ближайшее время планируется возобновление работы.
Силы противовоздушной обороны 25 июля перехватили и уничтожили за ночь 328 украинских беспилотников над российскими регионами, отчиталась пресс-служба Министерства обороны РФ.
Аршавин назвал Тунис разочарованием ЧМ-2026: «Ощущение, что люди собрались в аэропорту, случайно получили билеты и пытались играть в футбол»
Аршавин о ЧМ-2026: «ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина. Но чтобы специально кто-то что-то делал — такого мнения не сложилось»
МОК не будет расследовать нарушение Инфантино политического нейтралитета в отношениях с Трампом после жалобы FairSquare. Комитет заявил, что не обладает юрисдикцией