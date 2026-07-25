Чемпионат РФ по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановили из-за атаки БПЛА

Чемпионат России по легкой атлетике, который проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге, приостановили в связи с угрозой атаки БПЛА.

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Об этом в субботу, 25 июля, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно, — говорится в сообщении.

В этот же день в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ объявили, что в Екатеринбурге временно приостановили работу логистического объекта интернет-магазина Wildberries.

Склад не получил повреждения после падения украинского дрона в городе. В ближайшее время планируется возобновление работы.

Силы противовоздушной обороны 25 июля перехватили и уничтожили за ночь 328 украинских беспилотников над российскими регионами, отчиталась пресс-служба Министерства обороны РФ.