Россия завоевала первые медали на молодежном ЧЕ по гребле

Венгерский Сегед принимает молодёжное первенство континента по гребле, и уже в первый соревновательный день российская сборная пополнила копилку четырьмя медалями.

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Две высшие награды взяли спортсмены до 19 лет: Александр Минеев первенствовал в каноэ-одиночках на тысячеметровой дистанции, а Иван Некрасов был вне конкуренции в аналогичной дисциплине на байдарке.

Серебро в той же гонке, но в возрастной категории до 24 лет, досталось Дмитрию Авдееву.

Бронзовый дуэт составили Максим Каратаев и Матвей Арсенов, показавшие третий результат в каноэ-двойках среди гребцов до 24 лет. Турнир продлится до 26 июля, при этом отечественные участники выступают без государственной символики.

Недавно стало известно об успешном выступлении женской команды России по водному поло на Кубке мира. Россиянки добрались до престижной стадии полуфинала, где уступили в упорной борьбе команде Испании – действующим олимпийским чемпионкам.