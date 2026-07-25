Прыгунья с шестом Полина Кнороз стала пятикратной чемпионкой России

Второй номер мирового сезона в прыжках с шестом Полина Кнороз одержала победу на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге. Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 м. Второй стала Татьяна Калинина (4,65), третьей - Ирина Михайлова (4,40).

Для Полины это пятое золото ЧР. Она осталась довольна результатом, несмотря на то, что не удалось улучшить личный рекорд (4,91 м на Кубке России в Чебоксарах). Три попытки на 4,90 м оказались неудачными.

"Я довольна тем, какой смогла показать сегодня результат, - это очень высокий уровень, и он точно не обесценивает мои прежние достижения. Сейчас это максимум, на который я способна на данном этапе, - приводит слова спортсменки пресс-служба турнира. - Впереди еще три старта, так что не буду загадывать - но, конечно, хочется улучшить результат и побить отметку в 4,95 м. Все возможно".

Кнороз призналась, что было сложно прыгать на жаре.

"Сегодня выступать было особенно непросто: на стадионе буквально как на сковородке, сосредоточиться сложно. Я из Петербурга, где +20°C - уже лето, а тут +30°C и ясное небо, - объяснила Полина. - Организм реагировал соответственно. Но я постаралась выложиться по максимуму".

Без рекорда России остался и Федор Иванов. Он победил на 400 м с/б с результатом 48,10 секунды. До национального достижения не хватило 0,16 секунды.

"Обидно до сих пор: если бы не последний барьер, сегодня был бы рекорд России. Из‑за ошибки на нем я потерял где‑то 0,4 секунды - а это как раз те самые доли, с которыми результат мог быть 47,70-47,80, - посетовал Иванов. - Расчет по дистанции был правильный: я сознательно вложил силы в начало, чтобы держать темп, и меня хватило до конца. Просто технически заключительный барьер не получился. Но я не расстраиваюсь всерьез: главная форма - на август, там и буду охотиться за рекордом".

В метании копья у мужчин золото завоевал Николай Орлов с результатом 75,19 м. В метании диска - Алексей Худяков (63,47 м). В забеге на 10 000 метров первыми к финишу пришли Мария Ермакова (33.26,97) и Владимир Никитин (28.26,65).