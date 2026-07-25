Американский гимнаст упал с перекладины на Играх Содружества
Американский гимнаст Габриэль Лэнгтон сорвался с перекладины во время выступления в командном турнире на Играх Содружества, проводящих в Глазго, Шотландия.
На месте Лэнгтону была оказана экстренная медицинская помощь, после чего спортсмен был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
Игры Содружества 2026 походят 23 июля по 2 августа. В программу вошли: баскетбол 3×3, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, бокс, трековый велоспорт, дзюдо, плавание, тяжёлая атлетика и парапауэрлифтинг. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 74 стран. Также на Играх Содружества есть программа соревнований для параатлетов.
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