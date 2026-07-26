Стал известен победитель ЧР по легкой атлетике в прыжках в высоту
Степан Веткин занял первое место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.
Спортсмен показал результат 2,27 метра. Данил Лысенко показал результат 2,24 метра и занял второе место. Илья Иванюк с таким же результатом (2,24 метра) стал третьим.
Чемпионат России в Екатеринбурге проходил с 23 по 26 июля. В соревнованиях принимали участие около 800 легкоатлетов из 70 регионов страны, разыгрывались 46 комплектов наград в 23 дисциплинах.
7 июня World Athletics продлила отстранение россиян под своей эгидой, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий антидопинговой программы. Это решение было принято, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) в этот же день отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.
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