«Не знаю, как мне это удаётся». Тадей Погачар — о пятой победе на «Тур де Франс»
Словенский велогонщик Тадей Погачар поделился эмоциями после победы в «Тур де Франс» — 2026. Эта победа стала для Погачара пятой в карьере на веломногодневке.
«Это был невероятный день, у меня просто нет слов. Он получился потрясающим, атмосфера была невероятной. Рад, что гонка завершилась, что мы выиграли её в пятый раз. Каждая победа действительно особенная. Возможно, вам кажется, что это сказка, для меня самого это тоже невероятно. Не знаю, как мне это удаётся. Самое главное — получать удовольствие от того, чем занимаешься, и быть окружённым людьми, которые рядом с тобой даже в самые сложные моменты и поддерживают тебя, чтобы ты мог двигаться к своим целям. Жаль, что Йонас Вингегор и многие другие гонщики упали по ходу этого «Тура». Надеюсь, в следующем году мы все снова сможем бороться друг с другом», — приводит слова Погачара L’Équipe.
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