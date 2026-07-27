Двоих гимнастов чаще других проверяли на допинг в РУСАДА

Листунову и Духно чаще других гимнастов проверяли на допинг в РУСАДА
Включенные в состав сборной России на августовский чемпионат Европы в Хорватии Виктория Листунова и Арсений Духно чаще других представителей спортивной гимнастики проходили тестирование в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Чемпионка Европы и Олимпийских игр Листунова, а также победитель юниорского ЧМ-2025 Духно были проверены РУСАДА по четыре раза. Трижды проходили допинг-тестирование Максим Погорелов и Савелий Съедин.
Всего за шесть месяцев 2026 года Российское антидопинговое агентство проверило 39 представителей спортивной гимнастики.
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