Двоих гимнастов чаще других проверяли на допинг в РУСАДА

Включенные в состав сборной России на августовский чемпионат Европы в Хорватии Виктория Листунова и Арсений Духно чаще других представителей спортивной гимнастики проходили тестирование в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионка Европы и Олимпийских игр Листунова, а также победитель юниорского ЧМ-2025 Духно были проверены РУСАДА по четыре раза. Трижды проходили допинг-тестирование Максим Погорелов и Савелий Съедин.

Всего за шесть месяцев 2026 года Российское антидопинговое агентство проверило 39 представителей спортивной гимнастики.