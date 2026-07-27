Российский саблист вышел в 1/2 финала ЧМ по фехтованию

Саблист Павел Граудынь вышел в 1/2 финала ЧМ-2026 по фехтованию
Российский саблист Павел Граудынь вышел в 1/2 финала чемпионата мира – 2026 по фехтованию в Гонконге. В четвертьфинале турнира он был сильнее представителя Туниса Фареса Фурджани со счётом 15:9.
За право выйти в финал соревнований Граудынь поспорит с румынским саблистом Раду Ниту. Во втором полуфинале встретятся кореец До Гён Дон и египтянин Мухаммед Эмер.
В турнире принимали участие ещё два российских саблиста – Камил Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов — в 1/8 финала соревнований.
Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.
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