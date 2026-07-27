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Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал ЧМ-2026

Чемпионат.com

Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира – 2026 по фехтованию, который проходит в Гонконге. В 1/2 финала россиянин был сильнее румынского саблиста Раду Ниту со счётом 15:8.

Российский саблист вышел в финал ЧМ
© Федерация фехтования России

За золотую медаль Граудынь поспорит с южнокорейским саблистом До Гён Доном, который в своём полуфинале победил египтянина Мухаммеда Эмера со счётом 15:12.

ЧМ-2026
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Стоит отметить, что в турнире также принимали участие ещё два российских саблиста – Камил Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов в 1/8 финала соревнований.

Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.

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