Российский саблист вышел в финал ЧМ

Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал ЧМ-2026
Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира – 2026 по фехтованию, который проходит в Гонконге. В 1/2 финала россиянин был сильнее румынского саблиста Раду Ниту со счётом 15:8.
За золотую медаль Граудынь поспорит с южнокорейским саблистом До Гён Доном, который в своём полуфинале победил египтянина Мухаммеда Эмера со счётом 15:12.
Стоит отметить, что в турнире также принимали участие ещё два российских саблиста – Камил Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов в 1/8 финала соревнований.
Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.
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