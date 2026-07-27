Российский саблист выиграл золото ЧМ

Саблист Павел Граудынь выиграл золото на первом ЧМ после возвращения флага и гимна
Российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль чемпионата мира 2026 года. В финале соревнований спортсмен одержал победу над южнокорейцем До Кен Доном со счётом 15:7.
Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна.
19-летний Граудынь является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2025 в командной сабле.
Стоит отметить, что в турнире также принимали участие ещё два российских саблиста – Камил Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов – в 1/8 финала соревнований. Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.
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