$78.0388.89

Мамедов о победе Граудыня на чемпионате мира: «Паша – молодец, очень надежно фехтовал. Настоящий д’Артаньян»

Sports.ru

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о победе саблиста Павла Граудыня на чемпионате мира в Гонконге.

Президент Федерации фехтования России высказался о победе Граудыня на ЧМ
© Sports.ru
«Как мало человеку надо, всего лишь выиграть чемпионат мира, чтобы опять появилась улыбка, чтобы радостные эмоции посетили нашу сборную и чтобы мы опять поверили в себя. Паша – молодец, парню всего лишь 19 лет. Великолепно отработал весь чемпионат, очень надежно фехтовал и достойно победил. Настоящий д’Артаньян», – сказал Мамедов.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Спортс: главные новости