Президент Федерации фехтования России высказался о победе Граудыня на ЧМ

Мамедов о победе Граудыня на чемпионате мира: «Паша – молодец, очень надежно фехтовал. Настоящий д’Артаньян»
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о победе саблиста Павла Граудыня на чемпионате мира в Гонконге.
«Как мало человеку надо, всего лишь выиграть чемпионат мира, чтобы опять появилась улыбка, чтобы радостные эмоции посетили нашу сборную и чтобы мы опять поверили в себя. Паша – молодец, парню всего лишь 19 лет. Великолепно отработал весь чемпионат, очень надежно фехтовал и достойно победил. Настоящий д’Артаньян», – сказал Мамедов.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Круговому интереснее смотреть РПЛ, чем ЧМ: «Скучал по нашему чемпионату. На все 99,9%»
Карпин о ЧМ-2026: «Откровением для меня стал Месси – в 39 лет он продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам в расцвете сил. 2-е место Аргентины – его заслуга»
Лисандро о критике Аргентины на ЧМ: «Оснований для ненависти нет. Нас считают высокомерными, но это больше характеризует тех, кто так говорит. Относимся к соперникам с уважением»