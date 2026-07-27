Норвежская всадница погибла во время тренировки
Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла в результате несчастного случая во время тренировочного сбора национальной команды в Старуме. Об этом сообщается на сайте Норвежской федерации конного спорта.
37-летняя спортсменка упала с лошади при преодолении препятствия в тренировке по конному троеборью. На месте происшествия ей сразу начали оказывать реанимационную помощь, однако спасти ее не удалось.
В федерации сообщили, что это первый подобный случай в истории организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и пообещали провести тщательное расследование обстоятельств трагедии. Лошадь в результате инцидента не пострадала.
Стенеруд представляла клуб Skedsmo Rideklubb и много лет занималась конным спортом. Она выступала как в конкуре, так и в троеборье.
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