Всадница погибла во время тренировки

Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла в результате несчастного случая во время тренировочного сбора национальной команды в Старуме. Об этом сообщается на сайте Норвежской федерации конного спорта.

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37-летняя спортсменка упала с лошади при преодолении препятствия в тренировке по конному троеборью. На месте происшествия ей сразу начали оказывать реанимационную помощь, однако спасти ее не удалось.

В федерации сообщили, что это первый подобный случай в истории организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и пообещали провести тщательное расследование обстоятельств трагедии. Лошадь в результате инцидента не пострадала.

Стенеруд представляла клуб Skedsmo Rideklubb и много лет занималась конным спортом. Она выступала как в конкуре, так и в троеборье.

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