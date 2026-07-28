Объявлен состав российских гимнасток на ЧМ

Дарья Мельник дозаявлена в состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира. Заявка опубликована на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Турнир пройдет с 12 по 16 августа в германском Франкфурте-на-Майне.

Ранее ТАСС сообщал, что в индивидуальной программе выступят София Ильтерякова, Мария Борисова, Арина Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская и Мельник.

18 мая исполком World Gymnastics снял ограничения с российских атлетов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.