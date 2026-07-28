NHK: звук взрыва и обрушение стены ТЦ зафиксированы после землетрясений на Кюсю

В здании торгового центра Aeon Mall Kumamoto в поселке Касима японской префектуры Кумамото на острове Кюсю, предположительно, произошел взрыв после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на оператора комплекса. Так, по данным журналистов, примерно в 18.00 (12.00 мск) в пожарные службы поступило несколько сообщений о том, что в торговом центре раздался звук взрыва и поднялся дым. На кадрах, опубликованных NHK, видно, что часть внешней стены торгового центра обрушилась. Также заметно отверстие в кровле здания. О пострадавших пока не сообщается. 28 июля на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами. По данным медицинского центра Яцусиро, более 50 человек пострадали в результате землетрясения. В конце июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.