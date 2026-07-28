European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики на турниры

Внеочередная Генеральная ассамблея European Gymnastics официально утвердила право российских спортсменов участвовать в европейских турнирах с использованием национальной символики. Теперь общим правилом для всех соревнований под эгидой этой организации стало выступление российских атлетов под государственным флагом и под звучание государственного гимна.

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Решение было принято для того, чтобы привести регламент European Gymnastics в полное соответствие с уже действующими правилами международной федерации World Gymnastics. При этом для тех соревнований, права на проведение которых были отданы до 28 июля 2026 года, может действовать особый переходный порядок. Он был утвержден на июльском заседании исполнительного комитета World Gymnastics.

Применять этот порядок разрешается только в тех случаях, когда законы или обязательные требования властей страны-организатора напрямую запрещают демонстрировать государственную символику России. Этот переходный порядок касается исключительно вопросов использования символики. Он никак не влияет на сам допуск российских спортсменов к турнирам, права на проведение которых будут распределены после 28 июля 2026 года, передает ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений. Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев заявил, что это решение МОК стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.