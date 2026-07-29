20-летний москвич победил на международном турнире по настольному теннису

Евгений Тихонов выиграл первый в своей карьере титул в одиночном разряде на соревнованиях под эгидой World Table Tennis, став победителем турнира WTT Feeder Tashkent, завершившегося в столице Узбекистана 28 июля 2026 года.

В финале он взял верх над 26-летним Эстебаном Дорром (Франция) — 3:1.

Отметим, что в Ташкенте Тихонов последовательно обыграл 1-го и 3-го номеров посева — Кирилла Герасименко (Казахстан, № 48 в рейтинге ИТТФ), Флориана Бураассо (Франция, 102).

Эта победа прибавит нашему теннисисту 125 очков в мировом рейтинге и позволит войти в «100» сильнейших теннисистов мира, что отрывает путь к участию в самых престижных международных соревнованиях WTT.

Таким образом, в первой мужской «сотне» мирового рейтинга теперь будет трое россиян — Владимир Сидоренко (№ 16), Никита Артеменко (92) и Евгений Тихонов.

Напомним, что и Сидоренко, и Артеменко также выигрывали турниры серии Feeder, а Тихонов имеет победы на таких турнирах еще и в парных разрядах — с Дмитрием Виноградовым и Марией Панфиловой.

Соревнования в Ташкенте стали последними, где российские мастера настольного тенниса выступали в нейтральном статусе. С 28 июля все ограничения на участие наших спортсменов в соревнованиях, проводимых ИТТФ и ЕТТУ, сняты.