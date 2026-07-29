Россияне пропустят ЧЕ по маунтинбайку из-за ошибки организаторов

Основная сборная России не сможет выступить на чемпионате Европы по маунтинбайку в Швейцарии из-за ошибки организаторов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"К нашему большому сожалению, основная сборная не сможет выступить на чемпионате Европы. Причиной стала бюрократическая накладка: первоначальное приглашение от швейцарской стороны содержало ошибки. Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов", - говорится в заявлении федерации.

В ФВСР отметили, что на турнире смогут выступить два юниора - Илья Логачев и Дарья Картинина.

Чемпионат и юниорское первенство Европы по маунтинбайку пройдут в швейцарском Монтеченери с 30 июля по 2 августа.