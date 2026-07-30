Сборная России показала худший результат по медалям на ЧМ по фехтованию с 1955 года

Российские фехтовальщики завоевали наименьшее количество наград на чемпионате мира за 71 год. На завершившемся мировом первенстве в Гонконге россияне завоевали одну золотую медаль – победителем в личном турнире саблистов стал Павел Граудынь.

Хуже спортсмены выступили только на чемпионате мира 1955 года, когда сборная СССР выиграла одну бронзовую медаль. При этом тогда программа турнира была неполной: у женщин разыгрывались награды лишь в личном и командном турнирах рапиристок, тогда как у мужчин уже были представлены все виды оружия.

Отметим, что при сравнении не учитываются чемпионаты мира, проходившие в годы летних Олимпийских игр, поскольку на них разыгрывались медали только в дисциплинах, не входивших в олимпийскую программу.