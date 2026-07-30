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Ситуацию в российском фехтовании назвали трагической

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Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал трагической ситуацию, сложившуюся в российском фехтовании за время отстранения от международных соревнований.

Ситуацию в российском фехтовании после ЧМ назвали трагической
© РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«Историческое выступление, одно золото на чемпионате мира. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. За пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах», — заявил Мамедов.

По мнению главы федерации, команда могла рассчитывать на медали еще в трех дисциплинах: женской командной и индивидуальной сабле, а также мужской индивидуальной рапире.

На чемпионате мира, прошедшем в Гонконге, сборная России завоевала лишь одну медаль — золото в личном турнире саблистов, которое принес 19-летний Павел Граудынь. Спортсмен в финальном поединке уверенно обыграл представителя Южной Кореи До Кен Дона со счетом 15:7.

Чемпионат мира проходил в Гонконге с 22 по 30 июля 2026 года. Российские фехтовальщики впервые за семь лет выступали на мировом первенстве с полным комплектом национальной атрибутики.

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