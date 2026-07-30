Литовский пауэрлифтер получил пожизненный бан

Литовская федерация пауэрлифтинга наложила пожизненную дисквалификацию на Эрнестаса Кусинаса, который помешал спортсменке из Бельгии Соните Мулух победить на турнире в Друскининкае и впоследствии сделал несколько расистских высказываний. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Литовская федерация пауэрлифтинга не терпит проявления расизма, дискриминации, ненависти и неуважительного отношения к любому человеку, сообществу или культуре. Такие акции несовместимы с нашими ценностями и нашим спортом. Федерация берет полную ответственность за произошедшее и применяет пожизненное отстранение к Эрнестасу Кусинасу от участия в любых соревнованиях под эгидой Литовской федерации пауэрлифтинга", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел во время международного турнира в Друскининкае. Результат бельгийской спортсменки был аннулирован, поскольку во время выполнения упражнения со штангой Кусинас, который был среди поддерживающего персонала, поставил ногу под блины. Впоследствии Кусинас в соцсетях заявил, что сделал это намеренно и открыто признал себя расистом. В материале от 2011 года на сайте литовских антифашистов опубликованы фотографии Кусинаса с символикой "Ваффен-СС".