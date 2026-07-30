Губерниев прокомментировал ситуацию в российском фехтовании

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя выступление российских фехтовальщиков, заявил «Матч ТВ», что санкции в спорте не идут на пользу.

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Россияне завоевали одну золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге: золото выиграл российский саблист Павел Граудынь.

— Ильгар (Мамедов, президент Федерации фехтования России и главный тренер сборной России — прим. «Матч ТВ») — огромный молодец. Он несет ответственность за результат. Понятно, что ему сейчас не позавидуешь. Но в данной ситуации он не стал искать оправдания, а признал, что есть большая проблема, которую надо решать. Конечно, мы рассчитывали на другое выступление. Но видим, как все было достаточно драматично. И девчонки‑саблистки во главе с великой Егорян, которая стала чемпионкой мира в прошлом году, не блеснули совсем. Если бы не Граудынь, была бы совсем печальная ситуация. Федерации нужно, засучив рукава, работать. Ильгар — великий спортсмен, прекрасный тренер. Я не сомневаюсь, что он сделает выводы, и мы дальше будем идти вперед. Это спорт, так бывает. Но в данной ситуации он трезво видит картину мира. Кто говорит о том, что санкции в спорте нам на пользу, тот бестолочь, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В июне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов.