Всемирная федерация армрестлинга сняла с россиян все ограничения

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России (ФАР) и сняла все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете", - написал Дегтярев.