Российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы

Российские прыгуны в воду опередили украинцев и выиграли серебро чемпионата Европы в смешанных командных соревнованиях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Надежда Трифонова, Григорий Иванов (оба — трамплин), а также Екатерина Беляева и Руслан Терновой (оба — вышка) набрали в сумме 385,80 балла. Победителями соревнований стали спортсмены из Италии (410,60 балла), третье место заняла сборная Украины (368,20 балла).

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.