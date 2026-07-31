Чемпион мира вышел на старт первого в России 10-суточного забега

Первый в истории российского спорта 10-суточный забег стартовал в последний день июля в поселении Вороново, расположенном в Новой Москве. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, одним из участников мероприятия является рекордсмен мира Иван Заборский.

Как рассказал ТАСС директор сверхмарафона "Преодоление" Вадим Петухов, в 10-суточном забеге принимают участие 24 человека, приехавшие в Москву не только из разных регионов РФ, но и из Белоруссии и Чехии.

"Самым молодым участником соревнований является чемпион мира Иван Заборский", - отметил собеседник ТАСС.

Все участники забега должны в сутки пробежать не менее 50 км.

"Никто в России 10-суточных забегов еще не проводил, но они уже давно проводятся за рубежом: в Австралии, США, других странах, - продолжил Петухов, отметив, что никаких денежных вознаграждений призеры российского забега не получат. - Здесь всеми движет чистый энтузиазм".

Мировое достижение в беге на 10 суток принадлежит представителю Германии Мадхупрану Вольфгангу Шверку, который в 2002 году сумел пробежать 1625,4 км (в среднем 162,5 км в сутки). Победитель московского 10-суточного полумарафона, который финиширует 10 августа в полдень, автоматически станет обладателем высшего достижения в России.

39-летний Заборский в мае 2025 года во Франции за шесть суток пробежал 1 045 км и завоевал титул чемпиона мира в этой дисциплине.

"10 суток подряд я еще никогда не бегал, и мне очень интересно себя попробовать в новой дисциплине, - сказал он перед стартом. - Интересно проверить свои возможности, ресурсы организма. Хочу также понять, насколько я сумел восстановиться после последнего забега, который был у меня месяц назад".