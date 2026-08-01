Синхронистки Дорошко и Шмидт завоевали бронзу ЧЕ в произвольной программе дуэтов

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе дуэтов. Турнир проходит в Париже.

Выступление россиянок оценили в 310,4407 балла. Их опередили соперницы из Испании (315,6442) и Греции (316,3315).

Для российских спортсменов это четвертая медаль на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали две серебряные медали и одну бронзовую.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Тогда на соревнованиях в Будапеште россияне выиграли общекомандный зачет. Турнир в Париже завершится 16 августа.