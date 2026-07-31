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Тренер Трофимова рассказала об ошибке синхрониста на ЧЕ

ТАССиещё 1

Российский синхронист Захар Трофимов перепутал направление в одном из элементов, поэтому его выступление на чемпионате Европы не было абсолютно успешным. Об этом журналистам рассказала тренер спортсмена Гана Максимова.

Тренер Трофимова рассказала об ошибке синхрониста на ЧЕ
© ТАСС

Трофимов стал бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе.

"Не могу назвать выступление Захара абсолютно успешным, потому что были допущены некоторые ошибки. В то же время в художественном плане выступил хорошо, получив самую высокую оценку на этом чемпионате, что дорогого стоит. Да, рассчитывали на более высокое место, потому что я знаю, как он может и мог сделать элементы", - сказала Максимова. "Ошибся - перепутал направление, выкручивался по ходу выступления, из-за этого завалил элемент. То есть совершенно глупая ошибка. Из-за чего она произошла - пока не можем понять, но вышел немного на гипоксии, сами понимаете, длинные связки. Но Захар - юниор, считаю, что на взрослом чемпионате это неплохое место. Обошли испанца, действующего чемпиона мира, да, могли обойти итальянца и англичанина тоже. За итальянца обидно, потому что уже выигрывали у него на первенстве Европы. Вот за это больше обидно. Но ничего страшного, это первый старт, у нас еще три впереди, думаю, что все будет хорошо", - отметила тренер.

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