Тренер Трофимова рассказала об ошибке синхрониста на ЧЕ

Российский синхронист Захар Трофимов перепутал направление в одном из элементов, поэтому его выступление на чемпионате Европы не было абсолютно успешным. Об этом журналистам рассказала тренер спортсмена Гана Максимова.

Трофимов стал бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе.