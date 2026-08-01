Синхронист Трофимов отметил, что в бассейне на ЧЕ много хлорки

Вода в бассейне на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже очень сильно хлорирована, что осложняет выступление. Об этом журналистам рассказал российский синхронист Захар Трофимов.

Ранее на турнире Трофимов стал третьим в технической программе, а также занял четвертое место в смешанном дуэте.

"Много хлорки в воде, приходится больше в очках работать, чтобы глаза не так сильно напрягать. Буквально по разу делаем все без очков, экономим силы на выступление. Вода сама в целом более-менее легкая. Но разминочная чаша холодная, можешь и обгореть", - сказал Трофимов.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир в Париже завершится 16 августа.