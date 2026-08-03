Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки заняли первое место в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Российская команда показала результат 285,0346 балла. В ее составе выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Второе место заняла сборная Испании (282,3541 балла), тройку лучших замкнула команда Италии (256,1558).

Турнир в столице Франции проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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