Синхронистке Румянцевой было приятно ощутить поддержку всех болельщиков на ЧЕ

Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов получили приятные эмоции от поддержки всех болельщиков на олимпийском водном стадионе в Париже. Об этом журналистам рассказала Румянцева.

Румянцева и Трофимов заняли третье место в технической программе дуэтов на чемпионате Европы.

"Мы очень довольны выступлением, и по ощущениям, и по словам наших болельщиков, зрителей, все было хорошо. Мы довольны были тем, что сделали. Нам приятно, что нас поддерживают все трибуны. Все болельщики ликовали, когда мы сделали свой номер. Это было очень приятно. Это придает стимул", - сказала Румянцева.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.