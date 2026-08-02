Брусникина сожалеет, что россияне стали третьими на ЧЕ из-за ошибки тренера

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина сожалеет, что синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы из-за ошибки тренера, но выводы будут сделаны. Об этом Брусникина рассказала журналистам.

Румянцева и Трофимов заняли третье место в технической программе смешанных дуэтов, набрав 215,9201 балла. Первыми стали британцы (229,6783 балла). Второе место занял дуэт из Италии (229,0092).

"В заявочной карточке тренера была допущена ошибка. Тренеры, ответственные за эту дисциплину, внесли неверный код в акробатический элемент, что послужило основанием не засчитать выполненный на 10 баллов элемент, - сказала Брусникина. - Очень жаль, что спортсмены лишились более высокого результата из-за ошибки тренеров. Мы будем делать выводы и примем соответствующие меры", - сказала Брусникина.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.