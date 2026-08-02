Лихачев высоко оценил игру сборной России на турнире по пляжному футболу

Сборная России показала превосходную игру на Международном кубке по пляжному футболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В финале сборная России со счетом 5:1 победила столичный "Локомотив".

"Команда сегодня сыграла превосходно и заслуженно победила. Я хочу поблагодарить РЖД за организацию этого турнира, приехали очень сильные иностранные команды с большим именем. И команда "Локомотив" тоже состоит из очень достойных игроков, но сегодня мы показали очень хорошую игру", - сказал Лихачев.

В матче за третье место парагвайский клуб "Спортиво Лукеньо" победил бразильский "Коринтианс" (3:2).