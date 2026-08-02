Российские прыгуны в воду объяснили, чего им не хватило для золота на ЧЕ

Российским прыгунам в воду Илье Молчанову и Елизавете Кузиной могло не хватить чистоты входа в воду и опыта для завоевания золота на чемпионате Европы, но серебро является хорошим результатом. Об этом Молчанов и Кузина рассказали журналистам.

Молчанов и Кузина стали вторыми в смешанных синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, набрав 286,17 балла. Победителями стали итальянцы Клара Пеллакани и Маттео Санторо (305,85 балла).

"Хорошо и стабильно, это самое главное, мы к этому и стремились. Это второй международный старт, первая международная медаль, серебряная, это хорошо, - сказал Молчанов. - Возможно, не хватило чистоты входа. Потому что ребята из Италии - чемпионы мира. Если не ошибаюсь, на прошлом чемпионате мира мы были пятыми, среди европейских пар вторыми".

Кузина отметила, что им не хватило опыта.

"Мне кажется, что у нас еще нет такого международного опыта. Если будем в дальнейшем выступать, опыт прибавится, само качество прыжков станет лучше", - отметила она.

Для российских спортсменов эта медаль стала шестой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали две серебряные и три бронзовые награды.