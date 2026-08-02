Тренер сборной России Доброскок оценил две медали в прыжках в воду на ЧЕ

Сборная России на две серебряные медали приблизилась к выполнению плана на чемпионате Европы, но в первой из дисциплин могли бороться за золото. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок.

В воскресенье Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали вторыми в смешанных синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. До этого Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой завоевали серебро в командных соревнованиях. Доброскок рассказал, что медальный план на турнир - две золотые и три серебряные медали.

"Приблизились на два серебра к нашему медальному плану. В первой дисциплине могли бороться за золото, но, к сожалению, упустили золотую медаль, завоевали серебро, - сказал Доброскок. - Сегодня, считаю, выступление было отличное, спортсмены справились. Конкурировать с чемпионами мира было реально сложно. В принципе, на что мы были готовы, то и заработали, действительно прыгали хорошо. С небольшими нюансами, помарками, но в целом выступление хорошее. Будем стараться на всех снарядах бороться за золото, посмотрим, как будет дальше".

В субботу Анна Конаныхина и Александра Кедрина заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. "Расстроились - даже не то слово. Должны были бороться и брать золото. Но, к сожалению, случилось так. После общения с девочками понимаю, что Александре 16 лет, пока она не готова выступать на взрослых чемпионатах. Немного психология ее подвела. Но надеюсь, что на двух следующих стартах она соберется. Плюс была микротравма, не стоит забывать, несколько дней не тренировалась. Все это сказывается. Но думаю, что она это спокойно переживет и будет бороться дальше", - добавил Доброскок.