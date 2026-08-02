Российские прыгуны в воду отметили дружелюбное отношение на ЧЕ

Российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина ощущают дружелюбное отношение на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом они рассказали журналистам.

Ранее российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказывал, что иностранные спортсмены жалуются на малое количество света на 10-метровой вышке.

"На трех метрах все хорошо, светло. На десятке я тоже была, поднималась, там действительно темновато", - сказала Кузина.

"В целом по условиям все хорошо. Все дружелюбны. К организации нет претензий. Что касается десятиметровой вышки, ребята с большой высоты прыгают, поэтому у них всегда свои причуды. У нас на трамплине попроще (улыбается)", - добавил Молчанов.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.