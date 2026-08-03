Синхронистка Плеханова прокомментировала шестое место на ЧЕ

Российская синхронистка Валерия Плеханова в эфире «Матч ТВ» заявила, что выступит гораздо лучше на следующих международных соревнованиях.

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В понедельник Плеханова заняла шестое место в произвольной программе солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В финале россиянка получила за выступление 268,9412 балла. Победила представительница Белоруссии Василина Хондошко, набравшая 292,3887 балла.

— Какие у тебя впечатления от финала?

— Это мой первый чемпионат Европы. Да, мне всего 16, но я очень рада, что мне удалось побывать на нем, незабываемые эмоции. Дальше — больше, в следующий раз я буду гораздо лучше.

— Ты уже прочувствовала разницу между юниорским и взрослым первенствами Европы?

— На чемпионате юниорском ты ощущаешь себя в своей тарелке, а на взрослых соревнованиях ты борешься на смерть.

— Как считаешь, солистками рождаются?

— Мне кажется, что да. Можно стать солисткой, но это тяжелее. Тренер чувствует, что соло — это твое, я занимаюсь одиночными программами с шести лет, — сказала Плеханова в эфире «Матч ТВ».

Турнир в столице Франции проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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