Велогонщица Самсонова выиграла групповую гонку на Спартакиаде в Уфе

Велогонщица Самсонова выиграла групповую гонку на 120 км на Спартакиаде в Уфе
Велогонщица Анастасия Самсонова выиграла групповую гонку на 120 км на Спартакиаде народов России в Уфе.
Второй финишировала Марина Комина, третьей – Кристина Новикова.
Ранее Самсонова одержала победу в индивидуальной гонке.
Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 44 видам спорта пройдут в семи регионах России.
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