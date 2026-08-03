Велогонщица Самсонова выиграла групповую гонку на Спартакиаде в Уфе

Велогонщица Анастасия Самсонова выиграла групповую гонку на 120 км на Спартакиаде народов России в Уфе.

Второй финишировала Марина Комина, третьей – Кристина Новикова.

Ранее Самсонова одержала победу в индивидуальной гонке.

Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 44 видам спорта пройдут в семи регионах России.