Россиянка Александра Кедрина стала восьмой в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026

Россиянка Александра Кедрина стала восьмой в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. По итогам пяти раундов отечественная спортсменка набрала 280,00 балла.

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Первое место заняла британка Мейси Бонд с результатом 327,05 балла. Серебро — у Паулины Пфайф (Германия, 305,30). Бронзовую медаль взяла Эльза Прастеринк из Нидерландов (305,15).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, вышка 10 м, женщины:

1. Мейси Бонд (Великобритания) — 327,05.

2. Паулина Пфайф (Германия) — 305,30.

3. Эльза Прастеринк (Нидерланды) — 305,15.

4. Эден Чэн (Великобритания) — 297,60.

5. Клои Гравалос Симон (Швейцария) — 288,10.

6. Сара Жодуэн ди Мария (Италия) — 284,25.

8. Александра Кедрина (Россия) — 280,00.