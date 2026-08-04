Ромашина отметила, что синхронистки РФ хотели повторить элемент испанок

Российские синхронистки использовали в произвольной программе командных соревнований на чемпионате Европы в Париже похожий элемент, который был у команды Испании, чтобы выиграть и показать "ошибку системы", что эту связку можно создать очень быстро. Об этом журналистам рассказала главный тренер сборной России Светлана Ромашина.

Ранее испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила российскую команду после ее победы на чемпионате Европы в том, что она позаимствовала идею у испанок. Россиянки выиграли произвольную программу, обойдя испанок. Российская команда использовала такой же элемент, который был у испанок в полуфинале.

"Вся эта ситуация обсуждалась не только внутри команды. Это обсуждало все европейское сообщество, которое находится на турнире. Ходили, обсуждали между собой, никто ничего не понимает, - сказала Ромашина. - Вроде бы все боятся сказать, что так нельзя, но ведь все понимают, что так можно. При этом многих это взбудоражило. После того, как страны поняли, что мы пошли на осознанный риск, то есть взяли формат этой связки у команды Испании, многие подходили, говорили, что мы молодцы. Наши коллеги понимают, что это не просто ради победы. Тут две цели. Одна из них - победа. Также мы хотели показать, что такую связку можно соорудить за короткое время. Да, мы показали, что это баг системы. Кто-то мог это сделать, но, может, забоялись, может, не захотели. Думаю, что это правило отменят в ближайшее время, эту лазейку прикроют".

"Испания показала эту связку. Мы изначально не поняли, что это такое. Но поняли, что это не противоречит правилам. В этой связке испанки делали набор элементов в рассинхрон. Каждая спортсменка делала набор дорогих элементов, чтобы стоимость связки выросла. В этом элементе все рассчитывается по факторингу, стоимость каждого элемента умножается на него. Благодаря этому повышается стоимость связки. Но мы же прекрасно понимаем, что эту связку готовить меньше, она менее трудоемкая, отличается от того, что у нас", - добавила Ромашина.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.