Пловец Степанов высказался о сходе с дистанции

Российский пловец на открытой воде Александр Степанов прокомментировал свое выступление в заплыве 10 км на чемпионате Европы в Париже.

© Sports.ru

Степанов сошел с дистанции в результате контактной борьбы, получив удар от соперника.

«Просто был контакт, каждый пытался выиграть лучшую позицию, из-за этого была такая борьба. На фоне усталости эти удары были фатальными. Прилетело по телу, плюс топят, из-за этого не можешь вдохнуть, тянут назад, теряешь позицию. На это не подают апелляцию – если рефери не увидели, значит, все нормально было. Это база для открытой воды, обидно, что на мне сказалось. Обычно я готов к контакту, а тут как-то... Сбили дыхание, как в боксе, когда устаешь, любой удар может быть фатальным. Тут также – взяло и вырубило меня», – сказал Степанов. Также он высказался о качестве воды в Сене: «Реку реально почистили. Мы сейчас стартуем в 4 км от того старта, где была Олимпиада. Но вода обычная пресная, как у нас в реке какой-то. Рыбки плавают. Из неприятного – были какие-то водоросли на прямой, они были острые, как колючая проволока».