Испанская синхронистка обвинила сборную России в краже идеи на ЧЕ

Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила сборную России в краже идеи на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна?» — заявила Ожогина.

Сборная России 3 августа выиграла золотую медаль в командной произвольной программе на чемпионате Европы. В последний момент россиянки усложнили программу исполнив тот же элемент, что и испанская команда, ставшая второй.

Ожогина — уроженка Москвы. В возрасте 1 года спортсменка вместе с семьей переехала в Испанию, где начала заниматься синхронным плаванием.