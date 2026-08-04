Российская прыгунья в воду вышла в финал ЧЕ

Российские спортсменки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина квалифицировались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

В предварительных соревнованиях Трифонова заняла второе место, набрав 303,70 балла, Кузина стала шестой с 282,45 баллами. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок.

Розыгрыш медалей в данном виде у женщин пройдёт сегодня, 4 августа. Начало соревнований в 22:15 мск.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта продлится до 16 августа. Российские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе.