Российские синхронистки выиграли техническую программу в командном турнире на ЧЕ

Синхронистки из России стали победительницами в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

За свое выступление россиянки получили 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).

Для российских спортсменов это вторая золотая медаль на чемпионате Европы. Ранее синхронистки победили в произвольной программе. На счету отечественных атлетов также четыре серебряные и три бронзовые награды.