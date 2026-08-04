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Российские синхронистки выиграли техническую программу в командном турнире на ЧЕ

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Синхронистки из России стали победительницами в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

Российские синхронистки выиграли техническую программу в командном турнире на ЧЕ
© РИА Новости

За свое выступление россиянки получили 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).

Для российских спортсменов это вторая золотая медаль на чемпионате Европы. Ранее синхронистки победили в произвольной программе. На счету отечественных атлетов также четыре серебряные и три бронзовые награды.

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