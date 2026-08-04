Россиянки вышли в четвертьфинал юниорского чемпионата Европы по водному поло

Женская команда России пробилась в четвертьфинал юниорского чемпионата Европы под водному поло (игроки не старше 20 лет), который проходит в Оэйраше (Португалия).

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На групповом этапе россиянки разгромили команды Германии (26:3) и Мальты (32:7), а в первом раунде плей‑офф победили сборную Израиля (22:8).

В четвертьфинале российская команда, выступающая на турнире в нейтральном статусе, сыграет с венгерками, матч пройдет 5 августа.