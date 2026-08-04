Татьяна Покровская отреагировала на второе золото сборной России на чемпионате Европы

Покровская — о золоте российской команды в технической программе на ЧЕ: «Горжусь! И за счёт сложности мы добавили себе оценки»
Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «Матч ТВ» отметила уровень сложности у российских синхронисток в победном выступлении в технической программе на чемпионате Европы в Париже.
Российские синхронистки во вторник заняли первое место в технической программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Россиянки получили за программу 303,2467 балла. Это второе золото для России на чемпионате Европы. Накануне синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд.
— Наша команда ещё раз доказала, что мы сильнейшие на данный момент в Европе. Это было уже явно. И у нас трудность в программе была очень хорошая. То есть мы можем делать гораздо более сложные композиции, чем другие команды. Это тоже было отмечено судьями. И за счёт сложности мы ещё добавили себе хорошие оценки. Я горжусь командой.
— Что бы вы сказали главному тренеру Светлане Ромашиной?
— Так держать! — сказала Покровская «Матч ТВ».
Турнир в столице Франции проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Прямые трансляции соревнований смотрите в эфире телеканалов холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Покровская — о золоте российской команды в технической программе на ЧЕ: «Горжусь! И за счёт сложности мы добавили себе оценки»
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