Татьяна Покровская отреагировала на второе золото сборной России на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «Матч ТВ» отметила уровень сложности у российских синхронисток в победном выступлении в технической программе на чемпионате Европы в Париже.

Российские синхронистки во вторник заняли первое место в технической программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Россиянки получили за программу 303,2467 балла. Это второе золото для России на чемпионате Европы. Накануне синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд.

— Наша команда ещё раз доказала, что мы сильнейшие на данный момент в Европе. Это было уже явно. И у нас трудность в программе была очень хорошая. То есть мы можем делать гораздо более сложные композиции, чем другие команды. Это тоже было отмечено судьями. И за счёт сложности мы ещё добавили себе хорошие оценки. Я горжусь командой.

— Что бы вы сказали главному тренеру Светлане Ромашиной?

— Так держать! — сказала Покровская «Матч ТВ».

Турнир в столице Франции проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Прямые трансляции соревнований смотрите в эфире телеканалов холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.