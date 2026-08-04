Шлейхер и Терновой завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕ в Париже

Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

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По итогам шести прыжков 28‑летний Шлейхер и 25‑летний Терновой набрали 443,82 балла.

Серебро завоевали итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра (416,46 балла), тройку лучших замкнули украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).

Турнир в столице Франции проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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